Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Jagdwilderei

Mayen (ots)

Am Donnerstag, den 26.12.2024, wurden der Polizei Mayen mehrere tote Füchse gemeldet, die neben einem Feldweg in einem Gebüsch lagen. Die Örtlichkeit befand sich in der Verlängerung der Straße "Am Fichtenwäldchen" zwischen Mayen und Mayen-Alzheim in der Nähe der B258. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die Füchse von bisher unbekannten, unberechtigten Personen mit einer Schusswaffe getötet wurden. Die Kripo Mayen bittet daher um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, die vor und nach den 26.12.2024 an der Örtlichkeit aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Kripo Mayen unter der Telefonnummer 02651/801-0 entgegen.

