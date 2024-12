POL-HRO: Gefahr an Domsühler Schule hat sich nicht bestätigt

Hagenow (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache ist am frühen Dienstagabend in Hagenow eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage "Neue Heimat" in Brand geraten. Beim Eintreffen der Rettungskräfte gegen 18:10 Uhr brannte die Laube bereits in voller Ausdehnung. Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Hagenow konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Kleingärten verhindert werden. Der ...

