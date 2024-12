Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Gartenlaube in Hagenow

Hagenow (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am frühen Dienstagabend in Hagenow eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage "Neue Heimat" in Brand geraten. Beim Eintreffen der Rettungskräfte gegen 18:10 Uhr brannte die Laube bereits in voller Ausdehnung. Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Hagenow konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Kleingärten verhindert werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat Spuren am Brandort gesichert und ermittelt nun wegen Brandstiftung.

