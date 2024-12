Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Autofahrer übersieht 17-jährigen Fahrradfahrer in Rostock

Rostock (ots)

Am Dienstag, den 10.12.2024, gegen 15:00 Uhr, kam es in der Rostocker Südstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Jugendlicher schwer verletzt wurde. Nach vorläufigen Erkenntnissen befuhr ein 66 Jahre alter Mann mit seinem Pkw die Erich-Schlesinger-Straße in 18059 Rostock und bog von dort nach rechts in die Ziolkowskistraße ein. Dabei übersah er offenbar einen 17-jährigen Fahrradfahrer, der den Radweg in Richtung DMR-Gelände befuhr. Durch die Kollision geriet der 17-Jährige unter das Fahrzeug des PKW-Fahrers, wurde dort eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Zunächst nicht ansprechbar, verbrachte ein Rettungswagen den Fahrradfahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Junge erlitt diverse Knochenbrüche, ist aber inzwischen wieder bei Bewusstsein. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde die DEKRA hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kriminalkommissariat Rostock. Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst

