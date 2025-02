Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Auffahrunfall- zwei Personen wurden leicht verletzt

Gevelsberg (ots)

Leicht verletzt wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall am 24.02.2025, gegen 08:00 Uhr, auf der Asbecker Straße. Zur Unfallzeit wartete eine 44-Jährige aus Gevelsberg mit ihrem Pkw der Marke Renault am Fahrbahnrand. Zur gleiche Zeit befuhr ein 34-jähriger Wetteraner mit seinem Pkw der Marke VW die Asbecker Straße in Fahrtrichtung Wittener Straße. Nach ersten Erkenntnissen übersah der Wetteraner den stehenden Pkw und fuhr auf. Beide Personen wurden leicht verletzt und mussten in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Die Pkw wurden erheblich beschädigt und abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Wert.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell