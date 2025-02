POL-EN: Hattingen: Falscher IT-Dienstleister ruft an- 73-Jähriger gibt Online-Bankingaufträge frei

Gevelsberg (ots) - Leicht verletzt wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall am 24.02.2025, gegen 08:00 Uhr, auf der Asbecker Straße. Zur Unfallzeit wartete eine 44-Jährige aus Gevelsberg mit ihrem Pkw der Marke Renault am Fahrbahnrand. Zur gleiche Zeit befuhr ein 34-jähriger Wetteraner mit seinem Pkw der Marke VW die Asbecker Straße in Fahrtrichtung Wittener ...

mehr