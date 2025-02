Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Vermisstensuche - 33-jährige Ennepetalerin vermisst

Ennepetal (ots)

Die 33-jährige Vermisste hatte die Einrichtung, in der sie untergebracht ist, am 25.02.2025 um 10:00 Uhr mit ungekanntem Ziel verlassen und ist seitdem nicht zurückgekehrt. Die Vermisste leidet an einer Erkrankung und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Sie bewegt sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bussen oder Zügen und sucht gerne größere Bahnhöfe auf.

Ein Fahndungsfoto finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/160818 Wenn Sie die Vermisste gesehen haben oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort haben, dann melden Sie sich bitte unter der 0233 9166-0.

