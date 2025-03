Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Täter gelangen durch Terrassentür in Wohnung - zwei TV-Geräte entwendet

Ennepetal (ots)

Unbekannte Täter hebelten in der Zeit vom 27.02.2025, um 22:00 Uhr bis 28.02.2025, 12:00 Uhr, die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung auf und gelangten so in die Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Südstraße. Aus der Wohnung wurden zwei TV-Geräte entwendet. Die Täter entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung.

