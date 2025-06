POL-FR: Albbruck/ Birkingen: Frontalkollision mit zwei Schwerverletzten

Freiburg (ots) - Breisach - Am Donnerstag 05.06.2025 wurde von einem aufmerksamen Passanten gegen 18:30 Uhr eine starke Rauchentwicklung in einer leerstehenden Halle in der Kandelstraße gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer löschen, noch bevor an dem Gebäude nennenswerter Schaden entstanden war. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen des Polizeireviers Breisach ist davon auszugehen, dass in dem ...

mehr