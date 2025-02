Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Streit zwischen zwei Frauen am Hauptbahnhof Stuttgart

Stuttgart (ots)

Am Dienstagnachmittag (04.02.2025) kam es zu einem wechselseitigen körperlichen Angriff zweier Frauen beim Ausstieg aus der S-Bahn am Stuttgarter Hauptbahnhof.

Laut aktuellen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 16:15 Uhr bei dem Ausstieg aus der S-Bahnlinie 3 am Hauptbahnhof (tief). Hier sollen sich die 40 Jahre alte italienische Staatsangehörige und die 45 Jahre alte britische Staatsangehörige gegenseitig am Ausstieg aus der S-Bahn gehindert haben. Aufgrund dieser Streitigkeit soll die 45-jährige Frau ihre jüngere Kontrahentin mit deren Schal derart gewürgt haben, dass diese keine Luft mehr bekam. Ersten Informationen zufolge schlug die 40-Jährige der 45-Jährigen im Gegenzug in das Gesicht und biss ihr zusätzlich in die Hand. Die durch Zeugen alarmierten Bundespolizisten konnten beide der Tat verdächtigen Frauen noch vor Ort antreffen und den polizeilichen Maßnahmen unterziehen. Eine ärztliche Versorgung war offenbar nicht nötig. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der wechselseitigen Körperverletzung wurde eingeleitet.

