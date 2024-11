Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pkw entwendet und Brand gesetzt

Bad Sassendorf (ots)

Am gestrigen Dienstagabend wurden Feuerwehr und Polizei gegen 23:25 Uhr zu einem Brandgeschehen in den Birkenweg gerufen. Vor Ort fanden die Beamten einen Pkw vor, der mitten in der Feldflur abgestellt war und in Vollbrand stand. Nach ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der komplett ausgebrannte Peugeot zuvor vom Parkplatz des Penny-Marktes in der Schützenstraße entwendet wurde. Die bislang unbekannten Täter fuhren offenbar bis zum Birkenweg. Dort konnten die Beamten Fahr- und Driftspuren in den dortigen Feldern feststellen. Der Pkw wurde nach den Löscharbeiten sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden.

