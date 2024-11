Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Verletzte bei Frontalkollision

Möhnesee-Völlinghausen (ots)

Auf der Syringer Straße in Möhnesee Völlinghausen kam es am 25.11.2024 gegen 13:30 Uhr zu einer Frontalkollision zwischen zwei Fahrzeugen. Vermutlich durch einen Fahrfehler geriet eine 35- jährige Soesterin in den Gegenverkehr. Eine 36-jährige Frau aus Möhnesee, die der Soesterin entgegenkam, konnte dem nahenden Pkw nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Beide konnten glücklicherweise selbstständig aus ihren beschädigten Fahrzeugen aussteigen. Sie wurden zur Klärung des Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 60.000 Euro. (VF).

