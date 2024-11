POL-SO: Schwerpunkteinsatz der Polizeiwache Lippstadt

Möhnesee-Völlinghausen (ots) - Auf der Syringer Straße in Möhnesee Völlinghausen kam es am 25.11.2024 gegen 13:30 Uhr zu einer Frontalkollision zwischen zwei Fahrzeugen. Vermutlich durch einen Fahrfehler geriet eine 35- jährige Soesterin in den Gegenverkehr. Eine 36-jährige Frau aus Möhnesee, die der Soesterin entgegenkam, konnte dem nahenden Pkw nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Beide konnten ...

