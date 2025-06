Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Brand in leerstehender Lagerhalle

Freiburg (ots)

Breisach - Am Donnerstag 05.06.2025 wurde von einem aufmerksamen Passanten gegen 18:30 Uhr eine starke Rauchentwicklung in einer leerstehenden Halle in der Kandelstraße gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer löschen, noch bevor an dem Gebäude nennenswerter Schaden entstanden war. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen des Polizeireviers Breisach ist davon auszugehen, dass in dem ehemaligen Gewerbekomplex an mehreren Stellen Feuer gelegt worden war. Ein erster möglicher Tatverdacht richtet sich gegen einen Jugendlichen, welcher sich selbst in sozialen Medien mit dieser Brandlegung in Zusammenhang gebracht hat. Das DRK war ebenfalls im Einsatz, Verletzte waren aber nicht zu beklagen.

