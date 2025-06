Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Frick

Schweiz - Flucht vor Polizei endete in Deutschland

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Kantonspolizei Aargau und des Polizeipräsidiums Freiburg Einbrecher suchten in der Nacht ein Mobilfunkgeschäft in Frick/Schweiz im Kanton Aargau heim. Von der Polizei ertappt und verfolgt, flüchteten diese in einem Pkw bis ins deutsche Lörrach. Dort konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen. Tatort war der Swisscom-Shop an der Hauptstraße in Frick, wo am Donnerstag, 5. Juni 2025, um 1.30 Uhr der Alarm ausgelöst wurde. Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Aargau rückten sofort an. Als die erste von ihnen in Minutenfrist eintraf, zeigte sich, dass tatsächlich ein Einbruch im Gange war. So hatten die Täter mit einem Vorschlaghammer die gläserne Eingangstüre eingeschlagen und verschiedene elektronische Geräte entwendet. Beim Anblick der Polizei bestiegen drei Männer einen Pkw und ergriffen die Flucht. Gefolgt von einer zivilen Polizeipatrouille flüchtete der BMW in Richtung Stein und überquerte bei Bad Säckingen die Grenze. Die Aargauer Patrouille behielt den Anschluss, worauf die Unbekannten mit hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn A 98 zu entkommen versuchten. Bei Lörrach verließ der Fluchtwagen die Autobahn und fuhr in die Stadt. Inzwischen verständigt, waren nun auch deutsche Polizeistreifen an der Fahndung beteiligt. In der Folge gelang es, den BMW bei einem Campingplatz zu stoppen. Während die Polizei einen Insassen festnehmen konnten, schafften es zwei Komplizen, zu Fuß zu entkommen. Die deutsche Polizei fahndete intensiv und setzte dabei auch einen Hubschrauber und Diensthunde ein. An der Fahndung waren auch Einsatzkräfte der Bundespolizei und des Zolls beteiligt. Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 32-jährigen Rumänen ohne Wohnsitz in der Schweiz. Medienrückfragen bitte an: DEPARTEMENT VOLKSWIRTSCHAFT UND INNERES Kantonspolizei Kommunikation Wm mbV Bernhard Graser Tellistrasse 85, Postfach, 5001 Aarau Telefon direkt + 41(0) 62 835 82 26 Telefon zentral + 41(0) 62 835 81 81 bernhard.graser@kapo.ag.ch www.ag.ch/kantonspolizei

