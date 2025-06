Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Schopfheim: Motorradfahrer kommt von Kreisstraße ab und landet im Unterholz

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 04.06.2025, gegen 11.35 Uhr, kam ein 43-jähriger Motorradfahrer von der Kreisstraße 6336 ab und landete mit seinem Krad im Unterholz. Er wurde leicht verletzt. Er befuhr in einer Motorradgruppe die Kreisstraße von Wiechs kommend in Richtung Nordschwaben, als er im Bereich einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und nach etwa 10 Meter mit seinem Krad im Unterholz zum Liegen kam. Nach eigenen Angaben des Motorradfahrers sei er kurz unachtsam gewesen, da er auf das Navi geschaut habe. Der 43-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Motorrad wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war auch die Straßenmeisterei im Einsatz.

