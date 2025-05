POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Motorrad entwendet - hoher Diebstahlschaden - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Am Samstagabend, 10.05.2025, ist kurz nach 17:00 Uhr im Bereich des Rotachwegs auf Gemarkung Freiburg-Günterstal ein Gleitschirmpilot in eine Baumkrone geraten. Der 37 Jahre alte Mann, der unverletzt in rund 20 Metern Höhe fest hing, verständigte eigenständig die Rettungskräfte. Der Bergwacht gelang es wenig später den Piloten aus seiner Lage zu ...

