POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Fehler beim Überholen - Fahrerin von Kleinkraftrad schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 09.05.2025, gegen 09.15 Uhr, kam es bei einem Überholvorgang zwischen einen Pkw und einem Kleinkraftrad zu einem Unfall. Die 59-jährige Fahrerin des Kleinkraftrades wurde schwer verletzt. Eine 44-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Basler Straße von Wyhlen kommend in Richtung Landesgrenze, als sie etwa 50 Meter nach der Einmündung zur Scheffelstraße eine 59-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades überholte. Dabei touchierte die 44-jährige Pkw-Fahrerin mit dem Außenspiegel die 59-jährige Fahrerin des Kleinkraftrades. In der Folge stürzte die 59-Jährige und kam auf einem Grünstreifen zum Liegen. Die 59-Jährige wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Ein Alkoholvortest bei der 44-jährigen Pkw-Fahrerin ergab ein Ergebnis von etwa 0,5 Promille. Bei einem Arzt folgte eine Blutentnahme, der Führerschein der 44-Jährigen wurde einbehalten.

