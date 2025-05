Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Friedenweiler: Verletzter Kleinkraftradfahrer

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am Freitag, 09.05.2025, gegen 12:05 Uhr fuhr ein Pkw-Fahrer in Friedenweiler von seinem Grundstück auf die Prinz-Max-Allee. Vermutlich übersah er dabei ein heranfahrendes Kleinkraftrad und es kam zur Kollision. Der Fahrer des Kleinkraftrads fiel dabei zu Boden und verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Zur Versorgung der Verletzungen kam ein Krankenwagen an die Unfallstelle. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen war nur gering.

Gegen den Pkw-Fahrer wird eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft in Freiburg vorgelegt.

