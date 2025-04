Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen anlässlich RoadPol Kontrollwoche Speed

Landau (ots)

Im Zeitraum vom 7. bis zum 13. April 2025 findet die europaweite Kontrollwoche "Geschwindigkeit" statt, inklusive eines "Speedmarathons" am 9. April 2025. Auch die Polizeiinspektion Landau beteiligt sich an der Kontrollaktion. Ziel dieser Aktion ist es, Geschwindigkeitsüberschreitungen im Straßenverkehr zu bekämpfen und zu verhindern. Besonders beim sogenannten "Speedmarathon" ist geplant, deutlich mehr Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen. Bereits am Montag fanden Geschwindigkeitskontrollen zwischen 10 und 11 Uhr in Offenbach in der Hauptstraße Höhe der dortigen Grundschule statt. Bei erlaubten 30km/h wurden insgesamt 12 Verstöße festgestellt. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 51km/h. Eine weitere Kontrolle wurde Aufgrund einer Beschwerde eines Anwohners in der Germersheimer Straße zwischen 18:15 und 19:00 Uhr durchgeführt. Hier ergaben sich lediglich 2 Geschwindigkeitsverstöße. Bei erlaubten 30km/h betrug die Höchstgeschwindigkeit 45km/h.

