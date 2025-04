Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht

Jockgrim (ots)

In der Nacht zum 08.04.25 gegen 02.45h schlugen bisher unbekannte Täter die Scheibe einer Tankstelle in Jockgrim im Mittelwegring ein. Aus dem Innenraum entwendeten sie Ware im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Täter flüchteten anschließend mit einem älteren Kleinwagen französischer Bauart. Eine sofortige Fahndung mehrerer Polizeistreifen blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Wer kann Angaben zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug machen? Am Kleinwagen soll die Tankdeckelabdeckung fehlen. Wem ist ein solches Fahrzeug bisher aufgefallen? Zeugen sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell