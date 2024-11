POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Montag (18.11.2024) stoppten Polizeibeamte einen 20-Jährigen und zwei 23-Jährige in der Gögginger Straße, da sie eine Straßenbahn mit Bundstiften beschmierten. Gegen 22.30 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass drei Männer am Königsplatz Teile der Straßenbahn mit Graffiti beschädigten. Im Rahmen einer Fahndung nahm die Polizei die drei im näheren Umfeld fest. Die ...

