POL-WAF: Beckum. Einbruch in Mehrfamilienhaus

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter haben sich zwischen Freitag (19.01.2024, 17.00 Uhr) und Sonntag (21.01.2024, 18.20 Uhr) Zugang zum Berufskolleg an der Kettelerstraße Beckum verschafft und sind anschließend ohne Beute geflüchtet. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf ...

mehr