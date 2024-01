POL-WAF: Beckum. Einbruch in Berufskolleg

Warendorf (ots) - Die Module waren zur Montage an einem Mehrfamilienhaus an der Straße Auf dem Bült bereitgelegt. Die Täter machten sich zwischen Freitag (19.01.2024, 17.00 Uhr) und Samstag (20.01.2024, 11.Uhr), an der mit dem Modulen beladenen Palette zu schaffen und transportierten die Module vermutlich mit einem Fahrzeug ab. Wir bitten Zeugen, die das Aufladen beobachtet haben, Hinweise zum Verbleib der Platten ...

