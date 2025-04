POL-PDLD: Rohrbach - PKW Brand auf A65

Wörth am Rhein (ots) - Einer Frau aus Wörth wurde telefonisch bereits im letzten Jahr durch geschickte Gesprächsführung ein Gewinnspiel untergejubelt, bei dem sie angeblich schon Teilnehmerin sei und nur telefonisch kündigen könne. Zur "Kündigung" teilte die Frau ihre Bankverbindung mit. Dies hatte zur Folge, dass monatlich ein Betrag in Höhe von 79 Euro abgebucht wurde. Auch an einer Gewinnausschüttung wurde sie ...

