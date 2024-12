Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Beleidigt und attackiert - Widerstände und Angriffe auf Polizeibeamte

Duisburg (ots)

Am Wochenende (6. bis 8. Dezember) haben Polizisten insgesamt drei Männer und eine Frau in Gewahrsam genommen, die erheblichen Widerstand geleistet oder Einsatzkräfte angegriffen hatten. Ein Beamter wurde leicht verletzt, er blieb aber dienstfähig.

Der Polizist war am späten Sonntagabend gemeinsam mit einem Streifen-Kollegen (23:50 Uhr) wegen einer Frau, die sich in einem Taxi daneben benommen hatte, auf der Friedrich-Ebert-Straße in Rheinhausen im Einsatz. Der Taxifahrer schilderte den Beamten, dass die 43-Jährige im Fahrzeug geraucht und Alkohol verschüttet habe. Auf die Bitte, dies zu unterlassen, habe sie nicht reagiert. Nachdem die Einsatzkräfte einen Platzverweis ausgesprochen hatte, versuchte die Duisburgerin die Beifahrertüre des Streifenwagens zu öffnen. Ein Beamter schob sie zur Seite, woraufhin die 43-Jährige aufgrund ihrer Alkoholisierung das Gleichgewicht verlor und stürzte. Als ihr der Polizist wieder auf die Beine helfen wollte, schlug die Frau den Beamten ins Gesicht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde ihr im Polizeigewahrsam eine Blutprobe entnommen.

Unkooperativ verhielt sich außerdem in der Nacht zum Sonntag gegen 3 Uhr ein 30-Jähriger auf der Gudrunstraße in Neumühl. Im Rahmen einer Identitätsfeststellung zu einem Verkehrsunfall bewarf der Mann einen Polizisten mit seinen Einkäufen (u. a. ein Plastik-Weihnachtsbaum und eine Getränkeflasche) und traf ihn an den Beinen. Die Einsatzkräfte fixierten den Randalierer und führten einen Atemalkoholtest durch, der positiv anschlug. Die Beamten brachten den Mann zur Abregung seines Gemütszustandes und zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam.

Ebenfalls in einer Zelle ausnüchtern musste am Sonntagabend ein weiterer 30-Jähriger. Die Beamten wollten dem Mann, der gegen 19:15 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt (Königstraße) bei kalter Temperatur seinen Rausch ausschlief, wecken. Als der Duisburger die Polizisten wahrnahm, beleidigte er seine Helfer und zeigte ihnen den Mittelfinger. Sie brachten ihn in einen alarmierten Rettungswagen. Hier wehrte sich der Randalierer massiv und versuchte die Einsatzkräfte zu beißen, zu treten und bespuckte sie. Ein Polizeiarzt erklärte den 30 Jahre alten Mann für gewahrsamsfähig. Aus Eigensicherungsgründen wurde auf eine Blutprobe verzichtet. Nachdem der aggressive Zustand abgeklungen und der Alkoholpegel gesunken war, durfte der Duisburger wieder gehen.

Nahe der Lindenallee in Rheinhausen sperrte sich am Freitagabend (20:15 Uhr) ein 38-Jähriger nach einer häuslichen Gewalt gegen die polizeilichen Maßnahmen. Der Mann beleidigte die Beamten und spuckte nach ihnen, die ihn daraufhin fixierten. Ein Arzt entnahm dem Duisburger wegen des Verdachts des Alkoholkonsums eine Blutprobe. Auch er wurde, nachdem sich sein Gemütszustand beruhig hatte, entlassen.

Alle vier Personen müssen sich nun mit Strafverfahren auseinandersetzen.

