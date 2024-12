Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Polizei schnappt Trio nach einem versuchten Einbruch

Duisburg (ots)

Einer aufmerksamen Anwohnerin kam am Samstagnachmittag (7. Dezember, 16:20 Uhr) ein Trio in der Nähe eines Wohngebietes an der Schwarzenberger Straße / Friedrich-Ebert-Straße verdächtig vor. Als die zunächst unbekannten Männer versuchten, eine Haustür aufzubrechen, verständigte sie die Polizei und gab telefonisch eine Beschreibung der mutmaßlichen Einbrecher ab. Die jungen Männer bemerkten die wachsame Nachbarin und ergriffen die Flucht.

Noch auf der Anfahrt entdeckten die Einsatzkräfte drei Männer, auf die die Personenbeschreibung passte und forderten sie über den Außenlautsprecher des Streifenwagens auf, stehenzubleiben. Sie rannten sofort davon, doch die Polizeibeamten waren schneller, holten das Trio (19, 25, 31) ein und nahm sie fest. Bei zweien konnte Einbruchswerkzeug festgestellt werden.

Nun müssen sich die drei mutmaßlichen Tatverdächtigen mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

Weitere Informationen rund um das Thema Einbruchsschutz finden Sie hier: https://duisburg.polizei.nrw/artikel/riegel-vor-tipps-der-polizei-zum-einbruchschutz

