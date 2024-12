Polizei Duisburg

POL-DU: Bruckhausen: Kind von Anhänger gestreift - Fahrerflucht

Duisburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (5. Dezember, 14:35 Uhr) wurden Beamten der Duisburger Polizei zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in der Schulstraße gerufen. Dort trafen sie auf einen 8-jährigen Jungen und seinen Vater (31). Der Junge berichtete, dass er von der Schule nach Hause unterwegs gewesen sei, als ein orangefarbener Wagen sich von hinten genähert hätte. Aus dem Anhänger des Wagens hätte ein länglicher Gegenstand gehangen, der ihn beim Vorbeifahren am Kopf getroffen habe.

Der Beifahrer sei kurz ausgestiegen und habe nach dem Jungen geschaut, sei dann aber ohne Angaben zu seinen Personalien zu machen weitergefahren. Der 8-Jährige klagte über leichte Schmerzen am Kopf. Ein Rettungswagen wurde nicht benötigt.

Das Verkehrskommissariat hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen oder Zeugen. Wenn Sie den Unfall beobachtet haben oder auch Angaben zu den Flüchtenden machen könnten, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800.

