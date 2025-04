POL-PDLD: Verletzter Fußgänger

Annweiler (ots) - Der Verkehrskontrolle wegen seinem auffällig rasanten Fahrstil versuchte sich ein 26jähriger Motorradfahrer aus dem Raum Neustadt am Sonntag (06.04.)gegen 18:;30 Uhr auf der B48 im Wellbachtal durch Flucht zu entziehen. Zuerst reduzierte er seine Geschwindigkeit, beschleunigte aber dann an den Polizeibeamten vorbei und flüchtete in Fahrtrichtung Rinnthal. Wenig später wartete er auf einem Parkplatz ...

