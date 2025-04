Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Flucht vor Polizei missglückt

Annweiler (ots)

Der Verkehrskontrolle wegen seinem auffällig rasanten Fahrstil versuchte sich ein 26jähriger Motorradfahrer aus dem Raum Neustadt am Sonntag (06.04.)gegen 18:;30 Uhr auf der B48 im Wellbachtal durch Flucht zu entziehen. Zuerst reduzierte er seine Geschwindigkeit, beschleunigte aber dann an den Polizeibeamten vorbei und flüchtete in Fahrtrichtung Rinnthal. Wenig später wartete er auf einem Parkplatz auf seine Begleiterin und musste dort erneut die Flucht vor den verfolgenden Polizeibeamten ergreifen. Schließlich wurde der Verkehrsrowdy in Rinnthal von einem Streifenwagen blockiert und gestoppt. An seinem hochmotorisierten Renn-Motorrad war die Hauptuntersuchung seit 8 Monaten abgelaufen. Zudem erwarten ihn mehrere Anzeigen, Punkte in Flensburg und wahrscheinlich ein Fahrverbot aufgrund seines Verhaltens. Bereits am Vortag wurden von den Beamten Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen erheblicher Verkehrsverstöße angezeigt. Die Polizei Annweiler führt zu Beginn der Motorradsaison vermehrt Kontrollen im Bereich Wellbachtal, also der B48, durch. Dabei werden auch Videoaufnahmen und Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Ziel der Maßnahmen sind die Reduzierung von erheblichen Verkehrsverstößen, die in der Vergangenheit wiederholt zu schweren Unfällen geführt hatten. Auch an den kommenden Wochenenden ist mit polizeilicher Präsenz zu rechnen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell