Bad Dürrheim (ots) - Auf der Storchenstraße hat ein 18-Jähriger mit seinem Ford einen parkenden Mercedes gestreift und so einen Sachschaden von etwa 32.000 Euro verursacht. Gegen Mitternacht stieß der Ford mit dem am Fahrbahnrand stehenden Mercedes zusammen. Es verletzte sich bei dem Unfall niemand. Rückfragen bitte an: Daniel Brill Polizeipräsidium Konstanz ...

