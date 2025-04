Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Verkehrsunfall auf der B9

Jockgrim (ots)

Am 07.04.2025 gegen 07.50h kam es auf der B9 bei der Anschlussstelle Jockgrim in Fahrtrichtung Karlsruhe zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Eine 50-jährige Frau aus dem Kreis Germersheim fuhr hinter einem LKW auf die B9 auf und fuhr direkt vom Beschleunigungsstreifen auf die linke Spur, um den LKW zu überholen. Dort kollidierte sie mit einem bereits auf der linken Spur befindlichen Ford. Die Frau schleuderte mit ihrem Fahrzeug nach dem ersten Anstoß an die Mittelleitplanke und gegen den LKW. Bei dem Unfall wurde die Ford-Fahrerin leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 22.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell