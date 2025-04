Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Betrug bei Gewinnspiel

Wörth am Rhein (ots)

Einer Frau aus Wörth wurde telefonisch bereits im letzten Jahr durch geschickte Gesprächsführung ein Gewinnspiel untergejubelt, bei dem sie angeblich schon Teilnehmerin sei und nur telefonisch kündigen könne. Zur "Kündigung" teilte die Frau ihre Bankverbindung mit. Dies hatte zur Folge, dass monatlich ein Betrag in Höhe von 79 Euro abgebucht wurde. Auch an einer Gewinnausschüttung wurde sie mit geringen Beträgen beteiligt, die aber keineswegs im Verhältnis zu den monatlichen Raten standen. Nach mehreren Monaten fiel nun auf, dass anstatt der beabsichtigten Kündigung die Monatsbeiträge auf 99 Euro erhöht wurden. Bisher ist ein Schaden von mehreren hundert Euro entstanden. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

- Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können. - Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

-Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

