HZA-LA: Mit 12 Kilogramm Heroin im Zug auf Reisen Zoll zieht Heroin mit Straßenverkaufswert von über 600.000 Euro aus dem Verkehr

Landshut (ots)

Zöllnerinnen und Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege Zwiesel des Hauptzollamts Landshut konnten vor kurzem 12 Kilogramm Heroin sicherstellen.

Bei Kontrollen im fahrenden Reisezug auf der Strecke Wien - Dortmund wurde im Bereich des Bordbistros ein 24-jähriger polnischer Reisender zu seinem Reiseziel und seinem Reisegepäck befragt. Er gab als Reiseziel Amsterdam an und dass sich sein Gepäck an seinem Sitzplatz befände. Zwei gleich aussehende Koffer konnten dem Befragten dort zugeordnet werden. Bei der Durchsuchung der Hartschalenkoffer wurde eine nachträglich eingebaute Innenschale entdeckt, in der insgesamt vier mit Klebeband umwickelte Pakete versteckt waren. Die anschließende Untersuchung ergab, dass es sich bei dem Inhalt um 11,9 Kilogramm Heroin handelte.

"Der Fund einer so großen Menge Heroin ist nicht alltäglich und ein großer Erfolg bei der Bekämpfung des Drogenschmuggels und zeigt die erfolgreiche Arbeit und Erfahrung unserer Beamtinnen und Beamten", so Elvira Enders-Beetschen, Pressesprecherin des Hauptzollamts Landshut.

Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Bannbruch und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Passau hat die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Südbayern des Zollfahndungsamtes München und des Bayerischen Landeskriminalamtes übernommen.

