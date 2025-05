Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Kein Führerschein und alkoholisiert

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am Samstag, 10.05.2025, gegen 17:20 Uhr beobachtete eine Verkehrsteilnehmerin einen Pkw auf der Strecke zwischen Rötenbach und Göschweiler, der in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein soll. Die hinzugerufene Polizei konnte den Pkw in Göschweiler feststellen und den 64-jährigen Fahrer kontrollieren. Bei der Kontrolle mussten ihn die Beamten stützen, da er aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr in der Lage war, selbständig zu stehen. Mehrfache Versuche einen Atemalkoholtest durchzuführen scheiterten. Bei dem Pkw-Lenker wurde in der Folge eine Blutprobe erhoben. Wie die Beamten weiter feststellten, hatte er auch keinen Führerschein.

Gegen den Autofahrer wird deshalb eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis bei der Staatsanwaltschaft in Freiburg vorgelegt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell