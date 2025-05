POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfallflucht an der Steinhalle - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - In den frühen Morgenstunden am Sonntag, 11.05.2025, um 02:10 Uhr, wurde die Polizei sowie die Feuerwehr Emmendingen, zu einem vermeintlichen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Emmendinger Theodor-Ludwig-Straße alarmiert. Der Grund: ein ambitionierter Backversuch - mit fatalen Folgen für eine Ladung Croissants. Als im besagten Mehrfamilienhaus ...

mehr