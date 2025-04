Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Unfälle - Moiuntainbike gestohlen - Auto zerkratzt

Aalen (ots)

Korb: Einbruch in Weinkellerei

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen brachen bisher unbekannte Diebe in eine Weinkellerei in der Südstraße ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden Zigaretten sowie Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Samstagmorgen zwischen 6 Uhr und 9 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker in der Langen Straße vermutlich beim Rangieren die Steintreppe sowie das Vordach eines Gebäudes. Anschließend fuhr er unerlaubt weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Mountainbike gestohlen

In der Zeit zwischen 16 Uhr und 19 Uhr wurde am Sonntag ein blaurotes Mountainbike vom Hersteller Bulls, das in der Paulinenstraße abgestellt und mit einem Schloss gesichert war, entwendet. Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des Fahrrades nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Rudersberg: Unfallflucht

Am Sonntag in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Straße Zum Steg einen geparkten Ford Kuga und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Murrhardt: Einbruch in Werkstatt

Am Freitag, gegen 23:20 Uhr gelangte ein unbekannter Täter auf noch ungeklärte Weise in einen holzverarbeitenden Betrieb in der Lindenstraße. Der Täter wurde dabei von der Innenraumüberwachung aufgezeichnet. Im Betrieb brach er eine Bürotür auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Fellbach: Auto zerkratzt

Unbekannte Täter zerkratzten in der Zeit zwischen Mittwoch, 23.04. und Freitag, 25.04. die Beifahrerseiten von einem VW und einem Mercedes mit einem unbekannten Gegenstand. Beide Fahrzeuge waren ordnungsgemäß in der Verlängerten Schmerstraße geparkt. Die unbekannten Täter verursachten einen Gesamtschaden von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Rufnummer 07111 57720.

Fellbach: Versuchter Pkw-Aufbruch

Am Samstag, zwischen 00:30 Uhr und 18:30 Uhr versuchten unbekannte Täter einen PKW Honda aufzubrechen, welcher im Rembrandtweg geparkt war. Dazu wurden bereits die Abdeckungen des Griffs und des Schlosses entfernt. Die unbekannten Täter gelangten nicht ins Fahrzeuginnere. Entwendet wurde nichts.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell