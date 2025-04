Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung, Unfallfluchten, Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Obersontheim: Sachbeschädigung

Ein Vandale beschädigte zwischen Samstag 21:45 Uhr und Sonntag 06:15 Uhr eine Wohnungstüre in der Gaildorfer Straße. Hierzu schlug er eine Scheibe der Wohnungstüre mit einem unbekannten Gegenstand ein. Es entstand dabei Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Mauer beschädigt - Verursacher Unbekannt, Zeugen gesucht!

Zwischen Donnerstag 19:30 Uhr und Freitag 9:45 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Schubertstraße, als dieser über die Einmündung zur Mozartstraße gegen eine Gartenmauer fuhr und diese dadurch beschädigte. Daraufhin verließ der Unbekannte unerlaubt die Unfallstelle. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich vermutlich um einen grauen Opel Corsa gehandelt haben, welcher einen Sachschaden von ca. 2000 Euro hinterließ. Mögliche Zeugen, welche Hinweise zu diesem Vorfall haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Ilshofen: Fahrzeug beschädigt

Am Samstag wurde gegen 13:50 Uhr auf einem Parkplatz in der Eckartshäuser Straße ein Pkw des Herstellers Hyundai IONIQ5 beschädigt, woraufhin der unbekannte Verursacher sich unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Frankenhardt/Spaichbühl: Mopedfahrer gestürzt

Ein 18-jähriger Moped-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 12:50 Uhr die Straße "Spaichbühl" von Frankenhardt in Fahrtrichtung Schneckenweiler, als er alleinbeteiligt stürzte und sich hierdurch leicht verletzte. Der 18-Jährige wurde für weitere Untersuchungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Moped entstand ein leichter Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell