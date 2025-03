BPOLI-OG: 31-Jähriger bei Einreisekontrolle festgenommen

Rheinmünster (ots) - Die Bundespolizei hat am Dienstagmittag (26.03.) eine rumänische Staatsangehörige in Rheinmünster festgenommen. Bei der Überprüfung ihrer Personalien während einer Kontrolle wurde festgestellt, dass gegen die 26-Jährige ein Haftbefehl wegen Betruges vorlag. Da sie die Geldstrafe bezahlen konnte, entging sie einer 12-tägigen Haftstrafe. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Jana Disch Telefon: 0781/9190-1010 E-Mail: ...

