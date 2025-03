BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Kehl (ots) - Am Sonntagabend (23.03.) wurde ein in Frankreich zugelassenes Fahrzeug am Grenzübergang Kehl-Europabrücke von der Bundespolizei kontrolliert. Im Fahrzeug befand sich eine syrische Familie. Der 33-jährige Vater war mit seiner 30-jährigen Ehefrau und seinen 4, 6 und 9 Jahre alten Kindern auf dem Weg von Frankreich nach Deutschland. Alle Insassen konnten ...

mehr