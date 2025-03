POL Schwaben Nord: 0528 - Grippe führt zu Unfall

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am heutigen Sonntag (23.03.2025) beobachtete eine Polizeistreife ein mutmaßliches Kraftfahrzeugrennen und hielt die Beteiligten an. Gegen 0.30 Uhr standen drei Fahrzeuge an einer Ampel in der Schaezlerstraße. Auf Grund deren auffälligen Verhaltens an der roten Ampel wurden Polizeibeamte auf die Situation aufmerksam. Als die Ampel auf Grün umschaltete, beschleunigten alle drei Fahrzeuge ...

mehr