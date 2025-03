POL Schwaben Nord: 0529 - Polizei stoppt mutmaßliches Rennen

Polizeipräsidium Schwaben Nord

Innenstadt - Am heutigen Sonntag (23.03.2025) beobachtete eine Polizeistreife ein mutmaßliches Kraftfahrzeugrennen und hielt die Beteiligten an. Gegen 0.30 Uhr standen drei Fahrzeuge an einer Ampel in der Schaezlerstraße. Auf Grund deren auffälligen Verhaltens an der roten Ampel wurden Polizeibeamte auf die Situation aufmerksam. Als die Ampel auf Grün umschaltete, beschleunigten alle drei Fahrzeuge stark und fuhren mit hoher Geschwindigkeit los. Die Polizeistreife stoppte alle drei Fahrzeuge auf Höhe am Alten Einlass. Bei den Fahrern handelte es sich um Männer im Alter zwischen 23 und 29 Jahren. Gegen die drei Männer wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt.

