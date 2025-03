Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0526 - Beamte stoppen Alkoholfahrten - Teil 2

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am heutigen Sonntag (23.03.2025) war eine 40-Jährige alkoholisiert mit ihrem Auto unterwegs. Die Polizei kontrollierte die Frau. Gegen 02.30 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Pkw auf, welcher in der Rosenaustraße fuhr. Die Beamten hielten das Fahrzeug an und führten eine Verkehrskontrolle durch. Bei der Fahrerin handelte es sich um eine 40-Jährige. Bei ihr stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa einem Promille. Die Frau musste die Beamten zu Dienststelle begleiten. Dort wurde ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt, welcher den ersten Test bestätigte. Die Frau entging also nur knapp einem Strafverfahren. Die 40-Jährige muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige, 500 Euro Geldbuße und mindestens einem Monat Fahrverbot rechnen.

