Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0526 - Beamte stoppen Alkoholfahrten

Augsburg (ots)

Antonsviertel - Am heutigen Sonntag (230.03.2025) war ein 18-Jähriger betrunken mit einem E-Scooter unterwegs. Die Polizei stoppte die Fahrt. Gegen 03.00 Uhr fuhr der 18-Jährige mit einem E-Scooter in der Ulrich-Hofmaier-Straße. Eine Polizeistreife fiel der Mann auf und hielt ihn zu einer Verkehrskontrolle an. Dabei fiel den Beamten eine erhebliche Alkoholisierung auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Die Fahrt war somit beendet und der Mann musste die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten. Zudem beschlagnahmten die Polizeibeamten den Führerschein des Mannes. Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell