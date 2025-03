Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 53-Jähriger in Untersuchungshaft

Rastatt (ots)

Am Samstagmittag (22.03.) wurde ein deutscher Staatsangehöriger im Bahnhof Rastatt von der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien des 53-Jährigen wurde ein Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung festgestellt. Außerdem wurde ein nicht zugelassenes Pfefferspray gefunden. Der 53-Jährige wurde am Sonntag dem Amtsgericht Rastatt vorgeführt, das den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Außerdem erwartet ihn eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Das Pfefferspray wurde sichergestellt.

