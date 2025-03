Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Flughafen: Pakistanischer Staatsangehöriger wurde mit Haftbefehl gesucht

Rheinmünster (ots)

Die Bundespolizei hat am Freitagmorgen (21.03.) am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden einen pakistanischen Staatsangehörigen festgenommen. Der 26-Jährige war aus Kroatien nach Deutschland eingereist. Er wies sich mit einem gültigen pakistanischen Reisepass und einer kroatischen Aufenthaltserlaubnis aus. Bei der Überprüfung seiner Papiere stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung vorlag. Ein Freund konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und so eine Haftstrafe von 72 Tagen für den 26-Jährigen abwenden. Außerdem wurde festgestellt, dass gegen den 26-Jährigen ein Einreise- und Aufenthaltsverbot bestand. Es bestand der Verdacht der unerlaubten Einreise entgegen einem Einreiseverbot. Er wurde am 22.03. nach Kroatien zurückgeschoben.

