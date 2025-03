Hochschule der Polizei

HDP-RP: Landesweite Aktionswoche "Deine PoliZEIT" - Entdecke den Polizeiberuf hautnah!

Schon mal darüber nachgedacht, wie spannend der Polizeiberuf wirklich ist? Dann nutze jetzt die Chance, es selbst zu erleben! Die Polizei Rheinland-Pfalz lädt dich zu einer landesweiten Aktionswoche "Deine PoliZEIT" vom 21. bis 30. März 2025 ein. In dieser Zeit kannst du hautnah erleben, was es heißt, Polizistin oder Polizist zu sein!

Ob Schülerinnen, Schüler oder weitere Interessierte - wenn du dich für einen abwechslungsreichen, spannenden und krisensicheren Job interessierst, solltest du dir die Veranstaltungen in dieser Woche nicht entgehen lassen. In ganz Rheinland-Pfalz erwarten dich zahlreiche Events, bei denen du direkt mit Polizistinnen und Polizisten sprechen und exklusive Einblicke in ihren Berufsalltag erhalten kannst.

Zu den Highlights zählen unter anderem "Kripo Koblenz Live -reloaded", "Deine PoliZEIT - Ein Tag bei 'Cobra 11'" in Kaiserslautern, "Catch the Criminals - Tatort Schifferstadt", "GET.READY. - Deine Zukunft in Blau" in Trier und "Blick hinter die Kulissen der PI Mainz 1". Auch die Hochschule der Polizei öffnet ihre Türen und informiert über das Studium sowie das Studieren und Leben am Campus Hahn.

Mehrere Veranstaltungen bieten zudem die Möglichkeit, sich auf das Auswahlverfahren bei der Polizei vorzubereiten und die eigene Leistungsfähigkeit zu testen.

Lara Ertz, Studierende im Bachelorstudiengang der HdP: "Die Infoveranstaltung, die ich besuchte, bot umfassende Einblicke in das Studium, das Auswahlverfahren und den Polizeiberuf. Dabei standen Polizeibeamtinnen und -beamte für Fragen und den persönlichen Austausch zur Verfügung, wodurch ich ein realistisches Bild vom Berufsalltag gewinnen konnte. Die landesweite Aktionswoche ist eine sehr gute Gelegenheit für alle Interessierten - und auch für deren Eltern - sich umfassend zu informieren und optimal auf das Auswahlverfahren vorzubereiten. Und das Beste: Man muss dafür nicht weit fahren, denn die Veranstaltungen finden überall in Rheinland-Pfalz statt und somit auch in deiner Nähe!"

Sei dabei! Jetzt informieren und anmelden!

Einige Veranstaltungen erfordern eine Anmeldung. Schau regelmäßig auf www.polizei.rlp.de/aktion, um dir deinen Platz zu sichern. Falls du in der Aktionswoche nicht dabei sein kannst - kein Problem! Auch zu anderen Zeiten gibt es regelmäßig Infoveranstaltungen, die du unter www.polizei.rlp.de/karriere findest.

Starte deine Zukunft bei der Polizei Rheinland-Pfalz - wir freuen uns auf dich!

