HDP-RP: Bewerbungsphase für kombinierten Studiengang "Angewandte Informatik B.Sc (öffentlicher Dienst)" gestartet!

Die Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz bietet in Kooperation mit dem Landesbetrieb Daten und Information (LDI) sowie der Hochschule Mainz wieder den kombinierten Studiengang "Angewandte Informatik B.Sc. (öffentlicher Dienst)" an. Ab sofort können sich Interessierte für diesen einzigartigen Studiengang bewerben, der eine praxisorientierte Ausbildung in der Informationstechnologie bei der Polizei Rheinland-Pfalz und dem LDI mit einer Laufbahnausbildung verbindet.

Das Bachelorstudium richtet sich an Schülerinnen und Schüler mit Fachabitur, Abitur oder einem gleichwertigen Abschluss, die sich für die digitale Transformation im öffentlichen Sektor begeistern und aktiv die Zukunft der IT bei der Polizei Rheinland-Pfalz oder dem LDI mitgestalten möchten. Der Studiengang dauert drei Jahre und kombiniert ein anspruchsvolles Bachelorstudium an der Hochschule Mainz mit einer Laufbahnausbildung für das dritte Einstiegsamt der Fachrichtung "Natur und Technik" der Landesverwaltung Rheinland-Pfalz.

Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums erfolgt die Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Probe bei der Polizei Rheinland-Pfalz oder beim LDI. Während des gesamten Studiums profitieren die Studierenden von zahlreichen Vorteilen, wie z.B. der Übernahme der Studiengebühren durch das Land Rheinland-Pfalz, einer monatlichen Gehaltszahlung bereits ab dem ersten Studienmonat sowie einer kostengünstigen Unterkunft an der Hochschule der Polizei während der praktischen Phasen.

Interessierte können sich ab sofort über das Online-Bewerbungsportal der Polizei RLP bewerben: www.bewerbung.polizei.rlp.de/informatik/

Weitere Informationen zum Studiengang, den Voraussetzungen und den Vorteilen der zukünftigen Arbeitgeber finden Sie auf den folgenden Websites: www.ldi.rlp.de/karriere www.polizei.rlp.de/karriere/angewandte-informatik www.hs-mainz.de

