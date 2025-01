Hochschule der Polizei

HDP-RP: Internationale Projektwoche an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz

In der zweiten Januarwoche richtete die Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz bereits die 23. Internationale Projektwoche aus. Junge Polizeibeschäftigte aus zehn verschiedenen Ländern - darunter Belgien, Estland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Luxemburg, die Niederlande, Rumänien, die Schweiz und Spanien - nahmen an dieser besonderen Veranstaltung teil. Im Mittelpunkt der Woche stand der interkulturelle Austausch, der durch ein abwechslungsreiches Programm gefördert wurde. Besonders beeindruckend war der Besuch des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik, bei dem die internationalen Gäste einen tiefen Einblick in die vielfältigen Aufgabenbereiche sowie die moderne Ausrüstung der rheinland-pfälzischen Polizei erhielten. In spannenden Diskussionen wurden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Umgang mit polizeilichen Situationen ausgetauscht. Ein weiteres Highlight war die Stadttour durch Trier, bei der die Teilnehmer die Gelegenheit hatten, sich außerhalb der beruflichen Umgebung kennenzulernen und neue Kontakte zu knüpfen. Das anschließende Abendessen förderte den informellen Austausch und stärkte die internationalen Beziehungen. Die Projektwoche war für alle Beteiligten ein voller Erfolg und bot eine wertvolle Plattform für den Dialog und das Verständnis zwischen den verschiedenen Polizeikräften. Neben spannenden fachlichen Einblicken konnten auch viele neue Freundschaften und berufliche Netzwerke entstehen.

