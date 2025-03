Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme wegen besonders schweren Diebstahls: 75 Tage Haft

Rheinmünster (ots)

Einen rumänischen Staatsangehörigen hat die Bundespolizei am Donnerstagmorgen (20.03.) am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden festgenommen. Der 35-Jährige war auf dem Weg von Rumänien nach Deutschland. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls vorlag. Da er die Geldstrafe in Höhe von 4.500 Euro nicht bezahlen konnte, verbüßt er nun eine 75-tägige Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt.

